Yıllar önce hayatını kaybeden abisiyle ilgili soru Gülben Ergen'i duygulandırdı: Taşıyamadığım bir acı...

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. 17 yaşında abisinin ani ölümüyle yıkılan Gülben Ergen, yaşadığı acı için "Annem ve babam ayrıydı ve ben annemle yaşıyordum. Biz de telefon olmadığı için babam anneme bu haberi çok sert bir şekilde verdi. Ne yapacağımızı bilemedik. Şu an ışıklar altında olduğum için sorulara gardımı alarak cevap veriyorum ama abimle ilgili bir soruda gardımı alamıyorum, içim çekiliyor çok üzülüyorum. Hele ki şu anda eksikliğini çok hissediyorum. Keşke benim çocuklarım dayılarını tanısaydı, keşke şu an evde olsaydı. Taşıyamadığım ve çok gücüme giden bir acı. Beni bırakıp gitmesi..." ifadesini kullandı.