Yıllar önce hayatını kaybeden abisiyle ilgili soru Gülben Ergen'i duygulandırdı: Taşıyamadığım bir acı...

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Gülben Ergen, yıllar önce vefat eden abisinin ölümünden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Samimi açıklamalarda bulunan Ergen, abisinin ölümü için "Taşıyamadığım, çok gücüme giden bir acı" dedi.
10 Temmuz 2020 11:56
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Gülben Ergen, yıllar önce vefat eden abisinin ölümünden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Samimi açıklamalarda bulunan Ergen, abisinin ölümü için "Taşıyamadığım, çok gücüme giden bir acı" dedi.
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