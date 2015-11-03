Yıllar önce Bahçeli: Başarısız lider partinin önünü tıkamamalı

1 Kasım genel seçimlerinde MHP'nin hezimeti sonrası Devlet Bahçeli hakkında istifa çağrıları yapıldı. Ancak Bahçeli bu çağrılar sonrasında "Beni ancak ülkücü irade gönderir" diyerek istifa etmeyeceğini belirtmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar önce katıldığı bir televizyon programında, başarısız ve yıllarca üst üste yenilmiş siyasetçilerin derhal istifa etmesi gerektiğini belirttiği ortaya çıktı. Görüntülerde Bahçeli, "Seçimlerde partinin oy oranlarında sürekli aşağıya doğru bir iniş görülüyorsa, artık seçimlerde sonuç elde edemeyen bir genel başkan konumuna düştüğünüzde partinin önünü tıkamaya hakkınız olmamalı. Orada bir taze kana ihtiyaç vardır" ifadelerini kullanıyor.