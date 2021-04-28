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Yıldız Tilbe'den Müge Anlı'ya: Sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş; ben şarkı veririm

Tilbe, Anlı'nın performansı için "Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" yorumunu yaptı

28 Nisan 2021 14:14

Sanatçı Yıldız Tilbe 'Çabuk Olalım Aşkım' isimli şarkısını seslendiren Müge Anlı'nın performansı için "Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" yorumunu yaptı ve "Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir..." dedi. 

Anlı, Tilbe'nin şarkısının seslendirdiği anları Instagram hesabında yayınlamıştı. Yıldız Tilbe de şarkısını seslendiren Anlı için Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile "Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş. Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir..." ifadelerini kullandı. 

Müge Anlı'nın paylaşımı şu ana kadar 1.7 milyon fazla izlendi. 

TIKLAYIN - Müge Anlı’dan 'Yıldız Tilbe' performansı: "Madem 'başka yok mu?' diyorsunuz..."

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