Yılanlarla dolu ev boşaltıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, eve giren yılanlar nedeniyle akrabalarına taşınmak zorunda kalmıştı. Belediye ekiplerinin de ilaçlama yaptığı evlerine dönmek için yardım bekleyen aile, şu ana kadar evde yaklaşık 60 yılan yakaladıklarını söyledi.

Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte korku dolu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Ataş ailesi, yılan kabusu yüzünden 5 Mayıs'ta evlerini terk ederek Davut Ataş’ın ağabeyinin evine yerleşti. Bu tarihten sonra her gün eve giderek yılanları kontrol eden aile üyeleri, şu ana kadar yaklaşık 60 yılan yakaladıklarını söyledi.

Aile üyeleri, yakaladıkları yılanları torbalara koyarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor.