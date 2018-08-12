Yıl 1992 | Necmettin Erbakan Süleyman Demirel'in “yastık altındaki dolar ve altınları bozdurun” çağrısını eleştiriyor

Erdoğan'ın da içinde yetiştiği Milli Görüş'ün kurucu Necmettin Erbakan, 1992 yılında yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in “yastık altındaki dolar ve altınları bozdurun” çağrısını eleştirmişti. Erbakan söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bunların ekonomiyi düzeltmek için yaptıkları iş bu. Faizleri artırayım mı azaltayım mı? Yeniden yastık altınları bir kâğıtta toplayıp borca mahsuben dışarıya vereyim mi? ''Bunlar kalkınma derler, müstemleke tipi efendileri gelip şuraya otoyol yapalım... Niye? Kendi şirketi kar edecek. Kendi makineleri dururken çürümeyecek. Yeri onlar seçiyor, krediyi onlar getiriyor, yolu onlar yapıyor. Bunlar ne yapıyor? Oraya yol yapılmasına müsaade ediyor. Ve de kurdele kesip bir şey yapıyormuş gibi halkı aldatıyor.'' Kaynak: (Oda TV)