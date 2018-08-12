T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yıl 1992 | Necmettin Erbakan Süleyman Demirel'in “yastık altındaki dolar ve altınları bozdurun” çağrısını eleştiriyor

12 Ağustos 2018 16:37

Erdoğan'ın da içinde yetiştiği Milli Görüş'ün kurucu Necmettin Erbakan, 1992 yılında yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in “yastık altındaki dolar ve altınları bozdurun” çağrısını eleştirmişti. Erbakan söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bunların ekonomiyi düzeltmek için yaptıkları iş bu. Faizleri artırayım mı azaltayım mı? Yeniden yastık altınları bir kâğıtta toplayıp borca mahsuben dışarıya vereyim mi? ''Bunlar kalkınma derler, müstemleke tipi efendileri gelip şuraya otoyol yapalım... Niye? Kendi şirketi kar edecek. Kendi makineleri dururken çürümeyecek. Yeri onlar seçiyor, krediyi onlar getiriyor, yolu onlar yapıyor. Bunlar ne yapıyor? Oraya yol yapılmasına müsaade ediyor. Ve de kurdele kesip bir şey yapıyormuş gibi halkı aldatıyor.'' Kaynak: (Oda TV)

ETİKETLER

erbakandolaryastık altıerdoğaneleştrisüleyman demirelnecmettin erbakan1992arşivmilli görüşyelekdöviztayyip

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nde ‘liste’ tartışmasıyla ilgili kim ne dedi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24