Yıl 1989; Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve o tarihi ana tanıklık edenler...

Berlin Duvarı, 1961 yılında Doğu Almanya 'da bulunanların Batı Berlin'e kaçmalarını önlemek amacıyla örüldü. Bu beton duvarın uzunluğu 155 kilometreydi. Soğuk Savaş'ın simgesi olarak yıllarca varlığını sürdürdü. Duvarı aşmayı başaran binlerce insan olduğu gibi, 136 kişi Batı'ya kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti. Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Bu, Doğu Avrupa 'da komünizmin çöküşü ve Soğuk Savaş döneminin sonunun habercisi oldu. Doğu Almanya kökenli olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de duvarın yıkıldığı o gece, bariyeri aşan binlerce insanın arasında olduğu biliniyor. BBC Türkçe'den Güney Yıldız, Almanya'yı ikiye bölen Berlin Duvarı'nın yıkılışının 20. yıl dönümünde (9 Kasım 2009), duvarın yıkılışına giden günlerin siyasi aktörleri, duvarı geçmeye çalışırken yakalanıp hapis yatan, başka ülkeler üzerinden kaçan kişilerle görüştü...