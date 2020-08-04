Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç sözlerinin arkasında durdu: Kellem de gitse...

Sosyal meyda fenomeni Murat Övüç, şarkı söylemeden önce sahneden şarkıcı Yeşim Salkım'a açıkça cinsiyetçi küfür etti. Övüç, Salkım'a küfrederken dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi tepkilere neden olurken; Salkım söz konusu videoyu paylaşarak, "Keşke o ağzından çıkanı duysan, unutma kontrolsüz güç güç değildir, bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" dedi.

Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür ettiği için tepki çeken fenomen Murat Övüç de Instagram hesabından yayınladığı videosunda "Doğruları söylediğinizde sizden kötüsü olmaz. Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok" diyerek geri adım atmadı.

"Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim"

Kısa sürede tepki çeken Murat Övüç ise bu sabah Instagram hesabından video yayınlayarak "Unutmayın bu ülkede ne zaman doğruları söylerseniz en kötü siz olursunuz. Benim kellem de gitse doğruları söyleyeceğim. Hiç kimseden de korkum yok" diye konuştu.

Murat Övüç'e dava açıyor

Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etti. Övünç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyiciler kahkahalarla gülerek alkışladı. Bu anların videosunu kişisel Instagram hesabından paylaşan Yeşim Salkım "Yorum sizin nerede mağdur kadın var ben yanındayım diyen bu zavallı sizlere emanet ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım şimdi Murat Övüç, keşke o ağzından çıkanı duysan unutma kontrolsüz güç güç değildir bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" ifadelerini kullandı. Olayın ardından avukatına talimat veren Salkım, Instagram hesabından yeni açıklama yaparak Övüç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve tüm şiddet görmüş kadınlar adına bundan böyle mücadele edeceklerini söyledi.

TIKLAYINIZ - Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür