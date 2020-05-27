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Yeşilköy’deki pandemi hastanesine tabelası asıldı

27 Mayıs 2020 12:03

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan pandemi hastanesine tabelası asıldı. ‘Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ tabelası takılan hastanenin Pazar günü açılması bekleniyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin açılmasına günler kala yeni tabelası bu gün takıldı. Daha önce hastane girişine takılan ‘Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’ yazılı tabela bugün sabah saatlerinde kaldırıldı. Bu tabelanın yerine ‘Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ yazılı tabela takıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alan üzerine temelleri atılan 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 31 Mayıs’ta hizmete açılacak.

Öte yandan hastanenin tabelası drone ile havadan görüntülendi.

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