İstanbul'da 'Yeşil Yarı Maraton': N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton, Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilildi. Organizasyonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuldu.

Elit atletlerin mücadele edeceği yarı maraton, saat 10.00'da başladı.

Koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti. Köprü bitiminde dönüş yapan yarışçılar, Unkapanı, Cibali ve Ayvansaray yönünde devam etti. Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından yapılan dönüş ile birlikte atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.

Maraton, bu yıl da "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuldu. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler ve çipler, geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu sonuçları şöyle;

Erkekler kategorisi:

Kadınlar kategorisi: