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Yerine kayyım atanan Batman Belediyesi Eş Başkanı Demir: Bu salgın döneminde insanlar suya ulaşamıyor; Kürtçe anonsları da durdurdular

Kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Mehmet Demir, Şirin Payzın'a yorumladı

30 Nisan 2020 16:46

Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Dr. Mehmet Demir, kayyım atanmadan önce yeni tip Koronavirüs salgınına karşı aldıkları tedbir kararlarının sekteye uğradığını, atanan kayyımın kentte yapılan Kürtçe ‘evde kal’ anonslarını durdurduğunu ve belediyenin internet sitesinin Kürtçe bölümünün kapatıldığını söyledi. Kentte su sorunu da yaşandığını ifade eden Demir, su faturalarının tahsilatını erteleme kararı aldıklarını ancak bu kararın kayyım nedeniyle hayata geçirilemediğini belirtti. 

23 Mart’ta yerine Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Dr. Mehmet Demir, kayyım atanmadan önceki tedbir planlarını, sekteye uğrayan çalışmaları ve kentteki son durumu Şirin Payzın’a anlattı. 

Batman belediyesinin İller bankası üzerinden ‘ablukaya alındığını’ söyleyen Demir, “Düşünün ki 2017’de Batman belediyesinden 3 milyon 800 bin lira kesinti yapılırken 2019’un ilk 8 ayında 52 milyon 2020’nin ilk 3 ayında da 30 milyon lira kesinti yaptılar bizden. Amaçları ‘Bakın seçildiler ama bir şey yapamadılar’ demekti” diyerek buna rağmen hizmetlerde bir aksama yaşatmadıklarını söyledi. 

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeden de önce salgına karşı tedbir çalışmalarına başladıklarını dile getiren Demir “Park, cami, toplu taşıma gibi kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmaları başlattık. Aynı zamanda dağıtmak için hijyen paketleri hazırladık. Kürtçe ve Türkçe sosyal mesafe ile evde kal çağrıları yaptık ancak kayyım atanınca bunlar da engellendi” dedi. 

Koronavirüs yayılımını engellemek için semt pazarlarının kapatılması gerektiğini söyleyen Demir, hıfzıssıhha kuruluna bu öneriyi yaptıklarını ancak kabul edilmediğini kaydetti. Batman’da 20 gün öncesine kadar test yapılmadığını ifade eden Demir, şu andaki pozitif vaka sayısının 313 olduğunu sözlerine ekledi.

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