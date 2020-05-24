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Yerel gazeteciden Başkan Zeydan Karalar'a 'kayyım' tehdidi: 'Ayağını denk alması lazım'

24 Mayıs 2020 18:49

Adana’da bir radyo programına katılan yerel gazeteci Zeki Kızılkaya CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden alınarak yerine kayyım atanabileceği yönünde açıklamalar yaptı. Kızılkaya, Karalar'ın önceki dönem Seyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen Güven Boğa ile görüştüğünü öne sürüp bunu gerekçe göstererek "Adana'nın 'kayyım atanan şehir olarak anılmaması için Karalar'ın ayağını denk alması lazım’ dedi ve ‘bunu bir ön uyarı olarak anlasın" diye ekledi.

Adana’da yayın yapan bir yerel radyonunu 21 Mayıs günkü yayınına katılan Kızılkaya, şehirde sivrisinek konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirterek Karalar’ın ‘para yok’ diyemeyeceğini söyledi. “Sen seçilmiş belediye başkanı olarak hizmet yapmalısın” diyen Kızılkaya daha sonra sözü önceki dönem Seyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen Güven Boğa’ya getirdi. Boğa’nın halen Zeydan Karalar’a fiili olarak danışmanlık yaptığını öne süren Kızılkaya, “danışman ekibinde yer alıyor, nerede buluştuklarını da biliyoruz” dedi.

Güven Boğa’nın yasadışı örgütlerle ilişkisi olduğunu öne süren Kızılkaya, Adana’da HDP desteği olmasa seçimi kazanamayacağını söylediği Karalar’a yönelik olarak, “Ayağını denk al, bunu bir ön sezi, ön uyarı olarak kabul edin. Terörle iç içe olan kişilerle birlikte olmanız sizi iyi bir yere götürmez. Sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı yerine kayyım atandı denilmesin” şeklinde konuştu.

Kızılkaya’nın sözlerine tepki gösteren Güven Boğa ise çarşamba günü konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 

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