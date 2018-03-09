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Yere düşen hastayı canlı bomba sandılar

09 Mart 2018 15:50

Gaziantep'te, kalp ritmi ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazı ile hastaneye gelen ve aniden yere düşen kalp hastası genç, çevredekiler tarafından canlı bomba sanıldı. Salı günü, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana gelden olayda, adı öğrenilemeyen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazı ile hastaneye geldi. Kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlenen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere yığıldı. Gence müdahale etmek isteyen bir kişinin cihaza bağlı kabloları görerek 'canlı bomba' diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı. Çevredekiler, hastaneden çıkmak için büyük çaba harcarken, yere düşen genç hasta da yaşanan panik nedeniyle korkarak bayıldı. Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların 'holter' cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için acil servise götürüldü. Yaşanan olaylar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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