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Yer Kadıköy; hırsızlık şüphelisi, kendilerini durdurmak isteyen genç kadına silah çekti

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

03 Ekim 2021 13:16

İstanbul Kadıköy'de apartman görevlisi ve kızı Merve Vural, binaya giren maskeli ve silahlı 2 şüpheliyi güvenlik kamerasından fark ederek durdurmak istedi, 23 yaşındaki genç kadın, kaçan şüphelilerden birini tutarak kaçmasını engellemeye çalıştı, diğer şüpheli, genç kıza silah doğrultarak tehdit edince, baba ve kızı şüphelilerin peşini bıraktı. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, yaşananlar binanın güvenlik kamerasına  yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü 20.00 sıralarında Bostancı’da meydana geldi. İddiaya göre, maskeli ve silahlı 2 kişi binanın dış kapısını kartla açarak içeri girdi. Bir süre binanın içinde dolaşan ve etrafı kolaçan eden şüphelileri güvenlik kamerasından fark eden apartman görevlisi ve kızı Merve Vural evlerinden dışarı çıktı. Şüphelilerle göz göze gelen apartman görevlisi Feyzullah Vural  “Kimsiniz, kime geldiniz?” diye sormaya başlayınca sözlü tartışma başladı.

Tartışma sonrasında şüpheliler, hızla binadan çıkarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada 23 yaşındaki Merve Vural şüphelilerin peşinden koşmaya başladı. Genç kız bahçe kapısından geçti,  şüphelinin üzerine atlayarak kaçmasını engellemeye çalıştı.

Diğer şüpheli silahını doğrultarak genç kızı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine baba ve kızı, şüphelilerin peşini bıraktı. Maskeli ve silahlı kişiler geldikleri otomobil ile uzaklaştı. Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

 
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