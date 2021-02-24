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Yer Esenyurt; polisle hırsızlar arasındaki kovalamaca kamerada

4 hırsız aracı terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı

24 Şubat 2021 14:29

İstanbul Esenyurt'ta polisle hırsızlar arasında 'filmleri aratmayacak' kovalamaca kameralara yansıdı. Otomobilden hırsızlık yapmaya çalışan zanlılar, polise suçüstü yakalandı. Polise silah çeken zanlılar kaçmaya başladı. Polis, ateş açarak zanlıları durdurmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre 4 kişilik çete, sabah saatlerinde Beylikdüzü’nde birçok otomobilden hırsızlık yaptı. Burada bir araç da çalan zanlılar, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’ne geldi. Gözüne kestirdikleri lüks bir otomobilin yanına yanaşan hırsızlar, otomobilin ön panelini sökmek istedi.

Aracında camından çıkarak kaçmaya başladı

Zanlılardan biri kapısını açarak lüks otomobile bindi. Bu sırada bölgeden geçen trafik çekicisinde görevli polis, hırsızları fark etti. Çekici aracı, kaçmaması için hırsızların önünü kesti. Suçüstü yakalanacağını anlayan zanlı, hırsızlık için girdiği otomobilin camından çıkarak kaçmaya başladı.

Araçta bulunan 3 hırsız da geri manevra yaparak polisten kaçtı. Zanlıların kaçarken polise silah çektiği de öğrenildi. Çekiciden inen polis memuru ise hırsızları durdurmak için ateş açtı. 4 hırsız aracı terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

polisesenyurtistanbul

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