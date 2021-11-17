T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yer Esenyurt; önce park halindeki motosiklete çarptı sonra araçtan inip tekme attı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

17 Kasım 2021 19:35

İstanbul Esenyurt'ta bir siteye girmeye çalışan minibüs sürücüsü park halindeki motosiklete çarptı. Aracından inerek minibüsteki çiziğe bakan sürücü ardından sinirlenerek motosikleti tekmeleyerek devirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir siteye girmek isteyen bir minibüs sürücüsü, girişten geçerken motosiklete çarptı. Araçtan inen sürücü, bir süre minibüsteki çiziklere baktıktan sonra öfkelenerek motosikleti tekmeledi. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sürücüsü ise aracıyla uzaklaşan adamın arkasından koştuğu ile kaldı. Yaşanan o anlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

 
esenyurt

Diğer Videolar

CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Bakan Nebati'nin gözlerindeki o ışıltı meğer dolar baronlarının, faiz lobilerinin zenginleşmesiyle yansıyan ışıklarmış

Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Yaz saati uygulamasına son verilmeli

Rasim Ozan Kütahyalı: Türkiye ‘Don’t Look Up’ı yaşıyor, gelmekte olan şey kaos

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2022

İmamoğlu: Hadımköy Halk Ekmek fabrikası yakında üretime başlıyor

TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24