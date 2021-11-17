Yer Esenyurt; önce park halindeki motosiklete çarptı sonra araçtan inip tekme attı

İstanbul Esenyurt'ta bir siteye girmeye çalışan minibüs sürücüsü park halindeki motosiklete çarptı. Aracından inerek minibüsteki çiziğe bakan sürücü ardından sinirlenerek motosikleti tekmeleyerek devirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir siteye girmek isteyen bir minibüs sürücüsü, girişten geçerken motosiklete çarptı. Araçtan inen sürücü, bir süre minibüsteki çiziklere baktıktan sonra öfkelenerek motosikleti tekmeledi. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sürücüsü ise aracıyla uzaklaşan adamın arkasından koştuğu ile kaldı. Yaşanan o anlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA