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Yer Çekmeköy; ayı ile bakıcısı böyle güreşti!

Ayının bakıcısı ile güreştiği dakikalar ilginç anlara sahne oldu

16 Şubat 2021 13:55

Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinin beyaz örtüye bürünmesi sonrası serbest bırakılan ayı ve kurdun karda eğlendiği o anlar gülümsetti. Ayının bakıcısı ile güreştiği dakikalar ise ilginç anlara sahne oldu.

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