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Yer Beşiktaş; köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı

Her iki tarafın da birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi

30 Haziran 2021 13:24

İstanbul Beşiktaş’ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar kameralara yansıdı.

Beşiktaş’ın Ulus Mahallesi’nde bir sitede iddialara göre, site sakini 4 arkadaş havuz kenarında oturup sohbet ederken, yanlarına gruptan birine ait köpek geldi. Site yönetiminden bir kişi de uyararak köpeği havuzun yanında uzaklaştırmasını istedi.

O sırada köpek site yönetiminde olan kişinin ayağının yanına geldi. Site yöneticisi köpeği tekmeleyerek uzaklaşırdı. Havuzun başında arkadaşlarıyla bulunan sahibi, köpeği tekmeleyen yöneticiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

Köpeğin sahibi kavga ettiği site yöneticisini havuza attı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Köpeğin tekmelenmesi ve yöneticinin havuza atılması sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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