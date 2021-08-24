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Yeni Zelandalı bakanın canlı yayında dili sürçtü; sosyal medyada “bacaklarını aç” hareketi başladı

O anlar sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar "bacaklarını aç" etiketiyle paylaşımlar yaptı

24 Ağustos 2021 20:34

Yeni Zelanda Covid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins canlı yayında dil sürçmesi sonucu halka "dışarıdayken bacaklarını açmalarını" söyleyince sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar "bacaklarını aç" etiketiyle paylaşımlar yaptı.
 
Bakan Hipkins, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir kez daha kapanma kararı alınan ülkede salgına yönelik son durumla ilgili geçen pazar günü basın toplantısı düzenledi.
Yeni Zelandalıları salgına karşı alınan yeni tedbirler konusunda bilgilendiren Hipkins, sosyal mesafe çağrısında bulunduğu sırada dili sürçmesi sonucu halka "dışarıdayken bacaklarını açmalarını" söyledi. Bakan Hipkins, "Yoğun bölgelerde yaşayanlar için dışarı çıktıklarında çevreleri başka kişilerle çevriliyken bacaklarını açması büyük bir zorluk" dedi.
 
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, yaptığı gafı fark ettiğinde gülümseyen Hipkins, toplantının sonunda eve gidip bacaklarını uzatacağını ve medyanın onunla eğlenmesini izleyeceğini söyledi.
Bakan Hipkins, kullanmak istediği ifadenin aslında "bacakları çalıştırmak" ya da "yürüyüş yapmak" anlamına gelen "stretch his legs” olduğunu da belirtti.
 
Konuşması sırasında Hipkins’in yanında duran Yeni Zelanda Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield ise bakanın gafı karşısında gülümsememek için kendini zor tutsa da bozuntuya vermeden konuşmayı dinlemeyi sürdürdü.

Sosyal medyada eğlence konusu oldu

Bakan Hipkins’in yaşadığı canlı yayın kazası sosyal medyada eğlence konusu oldu. Hipkins’in gafı sosyal medyada gündem olurken, Yeni Zelandalılar #spreadyourlegs (bacaklarını aç) hashtagi ile paylaşımlar yaptı. 
Bazı kullanıcılar, söz konusu hashtagi kullanarak, "bacaklarını aç ve hayat kurtar" anlamına gelen paylaşımlarda bulundu.
 
Auckland merkezli bazı küçük işletmeler ise Hipkins’in cümlelerinin yer aldığı ürünleri satışa çıkardı. İşletmeler, “Bir şeyler içerken hükümet tavsiyesini hatırlayabilirsiniz” sloganıyla ürünlerinin reklamını yaptı.
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