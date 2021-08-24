Yeni Zelandalı bakanın canlı yayında dili sürçtü; sosyal medyada “bacaklarını aç” hareketi başladı

Sosyal medyada eğlence konusu oldu

Bakan Hipkins’in yaşadığı canlı yayın kazası sosyal medyada eğlence konusu oldu. Hipkins’in gafı sosyal medyada gündem olurken, Yeni Zelandalılar #spreadyourlegs (bacaklarını aç) hashtagi ile paylaşımlar yaptı.

Bazı kullanıcılar, söz konusu hashtagi kullanarak, "bacaklarını aç ve hayat kurtar" anlamına gelen paylaşımlarda bulundu.

Auckland merkezli bazı küçük işletmeler ise Hipkins’in cümlelerinin yer aldığı ürünleri satışa çıkardı. İşletmeler, “Bir şeyler içerken hükümet tavsiyesini hatırlayabilirsiniz” sloganıyla ürünlerinin reklamını yaptı.

Konuşması sırasında Hipkins’in yanında duran Yeni Zelanda Sağlık Direktörü Dr.ise bakanın gafı karşısında gülümsememek için kendini zor tutsa da bozuntuya vermeden konuşmayı dinlemeyi sürdürdü.