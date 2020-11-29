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Yeni Zelanda milli ragbi takımından Maradona için Haka dansı

"All Blacks'ten Arjantin'e özel bir jest"

29 Kasım 2020 16:31

Yeni Zelanda milli ragbi takımı Cumartesi günü Arjantin ile oynadığı maç öncesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona için Haka dansı sergiledi. 

Stad ortasında Yeni Zelanda'nın geleneksel savaş dansı olarak bilinen Haka dansını yapan oyuncular, seyirciler tarafından da büyük alkış aldı. 

All Blacks'in Maradona ismi basılı 10 numaralı formasını sahaya bırakan takımın performansı, Arjantinli oyuncular tarafından da dikkatle izlendi. All Blacks, dansın videosunu "All Blacks'ten Arjantin'e özel bir jest" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Diego Armando MaradonaYeni Zelanda milli ragbi takımıHaka dansıAll Blacks

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