Yeni infaz yasasıyla tahliye edilen hükümlüler: Hâlâ inanamıyoruz; Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun

Adana'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı. Hükümlüler, "Hâlâ inanamıyoruz, çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun' diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adana'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Bir süre sonrada otobüslerle hükümlüler tahliye edildi. Hükümlülerinin hepsinin maskeli olduğu ve sosyal mesafeye dikkat edilerek otobüslere bindirildikleri görüldü. Otobüslerden basın mensuplarını gören hükümlüler el salladı.

Bazı hükümlüler ise pencereden başlarını çıkartıp "Hala tahliye olduğumuza inanamıyoruz, çok mutluyuz, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" dedi. Tahliye edilenler otobüslerle evlerine kadar götürüldü.

Adana genelinde açık cezaevinden evine izne gönderilenler de dahil yaklaşık 2 bin 500 mahkumun tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA