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Yeni evli çiftin düğün arabası, iş makinesi oldu: Sevdiğim kızı ekmek paramı kazandığım ekskavatörle almak istedim, hayalim buydu

04 Şubat 2018 19:17

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde operatör olarak çalışan damat Ali Karan (27), kullandığı ekskavatörü düğün arabası yaptı. Çalıştığı birimin yetkililerinden izin alan Karan, muhasebeci olan gelin Serra Karan'ı (21) düğün günü almaya, süslediği iş yerine ait ekskavatör ile gitti. Damat Ali Karan, düğününde güzel bir anı bırakmak istediğini için ekskavatörü gelin arabası olarak süslemeyi tercih ettiğini belirtip, "Sevdiğim kızı ekmek paramı kazandığım ekskavatör ile almak istedim. Hayalim buydu. İlk önce kızı vermezlerse, duvarı yıkıp gireceğimi sandılar. Ama sonradan niyetimi öğrenince, herkes rahat bir nefes aldı. Gelini evinden ekskavatör ile aldım. Sonra da beraber aracın yükleme bölümüne binerek şehir turu attık. Görenler çok şaşırdı. Daha sonra gelinle şehirde konvoy eşliğinde tur attık ve düğün salonuna gittik" dedi.

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