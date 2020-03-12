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Yeni doğan bebeğini ayakkabı kutusuna koyup çöpe bıraktı

12 Mart 2020 10:51

İstanbul Avcılar'da ayakkabı kutusu içinde çöp konteynere bırakılan yeni doğan bir bebek bulundu.  

Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak üzerinde kağıt ve atık toplayan bir kişi çöp konteynerindeki kartonu almaya çalıştığında bebek sesi duydu. Hareket eden kartonu açan kişi içinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede çalışma başlattı.

Yeni doğan bebek sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı güvenlik kamerası incelemesine başlattı.

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