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'Yeni devlet kuruyoruz’ diyen Ayhan Oğan’ın yeni görüntüleri: Türkiye’nin kurucusu Atatürk değildir!

07 Ağustos 2017 10:52

"Yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin, lideri de Recep Tayyip Erdoğan” ifadeleriyle tartışma yaratan AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Oğan Ülke TV’de katıldığı bir programda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk değildir, TBMM’dir” diyor. Ne olmuştu? Eski AKP MKYK üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan’ın “Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır. Yapılan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) yeni bir TSK’nin inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık” sözleri tartışma yaratmış ve tepki toplamıştı. Başbakan Yıldırım, Oğan'ın sözleriyle ilgili “Kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz” demişti. Ayhan Oğan'a tepki gösteren Bahçeli ise, “Yeni bir devlet kuruyoruz ağzının kirli bir FETÖ ağzı, aynı zamanda manda ve himaye arayan ihanet ortaklarının karanlık bir arayışı” olduğunu söyledi. Tepkilere Twitter hesabından karşılık veren Ayhan Oğan 16 Nisan itibarıyla yeni bir sürecin başladığını dile getirerek, “Bunu engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasi tarih bunu şöyle yazacaktır: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP’dir. İkinci kurtuluş, Türkiye’nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir. Ve o kurtuluşun partisi de AK Parti’dir. 15 Temmuz gecesi tanklar havalimanını kuşattığında halkla direnmek varken kaçıp giden CHP liderini sorgulayın” ifadelerini kullandı.

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&#39;Yeni devlet kuruyoruz’ diyen Ayhan Oğan’ın yeni görüntüleri: Türkiye’nin kurucusu Atatürk değildir!

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