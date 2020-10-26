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Yeni Akit, Seda Sayan’ın açılışını hedef aldı: Haram fiili ‘Bismillah’ diyerek yaptı

Yeni Akit, TV8'de 'Çılgın Sayısal Loto'yu sunmaya başlayan şarkıcı Seda Sayan ve televizyoncu Acun Ilıcalı'yı hedef aldı

26 Ekim 2020 12:14

T24 Haber Merkezi

Yeni Akit, TV8'de Milli Piyango'ya bağlı Çılgın Sayısal Loto'yu sunmaya başlayan şarkıcı Seda Sayan ve TV8'in sahibi, televizyoncu Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Sayan'ın çekilişi sunarken 'Bismillah' demesini hedef alan Akit haberde "Allah'ın haram kıldığı sayısal loto için skandal ifadeler kullanan Seda Sayan, programı 'Haydi Bismillah' diyerek açtı" ifadesi kullanıldı. Acun Ilıcalı da haber de 'devşirme programlarıyla toplumun ahlakını dinamitleyen Acun Ilıcalı' şeklinde nitelendirildi. Ayrıca Seda Sayan'ın dekolteli görüntüsü de bulanıklaştırıldı. 

Yeni Akit ilgili haberinde ayrıca vatandaşların program için RTÜK'e çağrı yaptığını da iddia etti. 

Şarkıcı Seda Sayan, yeni programı “Çılgın Sayısal Loto” TV 8’de başlamıştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Seda Sayan’ın sunuculuğunda saat 21.45’te gerçekleştirilmişti. 

Sayan programda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bütün çekilişlerimiz her zaman canlı olarak noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılıyor, çekilişe başlamadan önce noter huzurunda toplar tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor. Çekilişler Dünya Piyango Birliği onaylı, son teknoloji makinalarda şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleşiyor."

TIKLAYINIZ - Seda Sayan Çılgın Sayısal Loto’yu sundu: Çekilişlerimiz şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleşiyor

TIKLAYINIZ - Seda Sayan duyurdu: 'Çılgın Sayısal Loto' ile karşınızdayım

 

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