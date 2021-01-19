İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatında çalışan işçilerin yemeğinde hamamböceği çıktı

Kalyon Holding’in inşaatında çalışan ve yemeklerinde hamam böceği çıkan işçiler, yemekhanedeki masaları kırdı. 2 yıldır haklarını alamayan Kayı İnşaat işçileri ise patronlarının ofisi önünde “Coşkun parayı öde Coşkun” diye bağırarak haklarını istediler.

Anka Haber Ajans'ında yer alan habere göre; Kalyon Holding’in İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri inşaatında çalışan işçiler, yemeklerinde böcek çıktığını duyurarak, yemekhanedeki masaları kırdı. İşçilerin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre işçiler yemekte çıkan hamam böceğini görünce sinirlendi, durumu protesto etti. Protestonun büyümesi üzerine yemekhanedeki masaları devirdiler. İşçiler, “İşte bundan sonra adalet böyle olacak” diye bağırdı. İşçilerin öfkesini gören aşçıların yemekhaneden kaçtığı öğrenildi.

Kayı İnşaat işçileri: Coşkun parayı öde Coşkun

Haklarını 2 yıldır alamayan Kayı İnşaat işçileri ise İstanbul’da şirket merkezinin önünde toplandılar. İşçiler patronları Çoşkun Yılmaz’a haklarının ödenmesi çağrısı yaparken, “Coşkun parayı öde Coşkun” diye bağırdılar.

İşçilere destek olan HDP İstanbul milletvekili Musa Piroğlu da "İşçiyi ölümüne çalıştırıp servetine servet ekleyenler işçinin hakkını ödemeye geldi mi kenara kaçıyorlar" diye konuştu.