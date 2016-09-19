Yeme bozukluklarına dikkat çekmek için yol ortasında soyundu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kadın aniden yol ortasında soyunarak yanından geçenlerin dikkatini çekti. Jae West isimli kadının amacı, yeme bozukluğuna dikkat çekmekti. Londra'daki Piccadilly Circus kavşağından geçenler dün alışılmadık bir olaya şahit oldu. Kavşakta aniden duran Jae West adlı bir kadın, yanından geçenlere aldırmadan üzerindeki kıyafetleri çıkardı. West, meraklı gözlerin bakışları altında gözlerini bir bandaj ile kapattıktan sonra da önündeki yazı tahtasını herkesin görebileceği şekilde çevirdi. Bu arada kollarını da ellerindeki kalemlerle iki yana açan West'in bu hareketi, yazı tahtası üzerinde yazanlarla anlam kazandı. West'i tanımayan onlarca kişi hızla ona yaklaşıp vücuduna kalp figürü çizmeye başladı. Tahtada ise şunlar yazıyordu: "Benim gibi yeme bozukluğu veya özgüven sorunu yaşayan herkes için burada duruyorum. Destek için üzerime bir kalp çizin."