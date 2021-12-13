Yem alamadığı için hayvanları ölen çiftçinin isyanı: Bir yem üç katı fiyat oldu, buna nasıl gücümüz yetecek

Gaziantep'in Oğuzeli Direkli Köyü'nde yaşayan çiftçi Mehmet Doğan, yem alamadığı için hayvanlarının ölmeye başladığını çektiği bir video anlattı ve yardım çağrısında bulundu. Videoda yırtık çizmelerini göstererek "İşte hayvancılığın hali, hayvancılık yapanların hali" diyen Doğan'ın çağrısına, CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan kayıtsız kalmadı.

CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Kalkan, çiftçi Doğan'ı dün gece geç saatte ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Maalesef ülkeyi getirdiğiniz nokta tam olarak bu. Çiftçilerimiz zor durumda" notunu düştü.

"Bir yem üç katı fiyat oldu"

Doğan, 15 yıldır hayvancılık yaptığını belirterek yaşadıkları hakkında şunları söyledi:

"15 yıl önce bu köye geldim, üniversite mezunuyum, hayvancılığa başladım. Elektriksiz, susuz yıllarca burada kaldım. 10 hayvanla bu işe başladım. Son üç yıldır maalesef kazandığımız bir şey yok, bir şey kazanamıyoruz. Bir kaç yıldır sadece hayvanı yaşayacak şekilde yem alacak kazancımız oldu. Bu yıl da yem almaya dahi gücümüz yetmiyor."

"Çünkü siyasilerin televizyonda konuştuğu gibi enflasyon şöyle böyle değil, bir yem üç katı fiyat oldu. Nasıl bizim buna gücümüz yetecek. Sadece ben değil bugün Türkiye'nin yüzde 40''lık nüfusu hemen hemen tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu insanların çoğu emeklerini kaybediyorlar.”

"Bu insanlara hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor"

Kalkan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Sosyal medyada, Oğuzeli Direkli Köyü'nde yaşayan bir vatandaşımızın mağduriyetine denk geldik. Vatandaşımıza ulaştık ve 22:30'da köye yanlarına geldik. Yem alamadıkları için hayvanları ölmeye başlamış. Maalesef ülkeyi getirdiğiniz nokta tam olarak bu. Çiftçilerimiz zor durumda. Bu insanlara hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor.”