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Yayın yasağı getirilen Yol TV Haber Müdürü: Maraş Katliamı'ndan bu yana, Alevilere yönelik devlet politikası hiç değişmedi!

26 Aralık 2016 00:25

Alevi Bektaşi Federasyonu, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş’ın gözaltında tutulmasını ve Yol TV hakkında verilen ’yayın durdurma’ kararını protesto etmek için Galatasaray Meydanı’nda eylem yaptı. Basın açıklamasında konuşan Yol TV Haber Müdürü Işıl Kurt, kanalın 10 yıl önce Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından kurulduğunu ifade ederek, "Buradan o kararı veren RTÜK yetkililerine söyleyelim. Kin ve düşmanlıktan bu ülkede en çok etkilenen kesim Alevilerdir. Bu hukuksuz yayın durdurma kararını açıklamaya çalışmak yerine derhal geri çekmelidirler" dedi. Kurt, "Maraş katliamından bu yana geçen 38 yıla baktığımızda görüyoruz ki, Alevilere yönelik yürütülen devlet politikası hiç de değişmemiş" ifadesini kullandı.

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