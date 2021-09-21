T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yayaya çarpan otomobil yoluna devam etti, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

21 Eylül 2021 14:38

Samsun'da yayaya çarpan otomobil yaralıyı bırakıp yoluna devam ederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil yan yoldan çıkarken yaya Habib Kadıoğlu'na çarptı. Habib Kadıoğlu kendisine çarpan araç sürücüsüne tepki gösterdi. Araç sürücüsü çarptığı yayayı bırakıp yoluna devam etti.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı Kadıoğlu 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan araç sürücüsünün tespitine çalışıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

samsunkazatrafikyaya

Diğer Videolar

Kayseri'de aile hekimi, odasında darp edildi

Motosikletten düştü, sedyeye alınırken purosunu içmeye devam etti

Kars'ta sokak hayvanlarına çarpan 3 sürücüye 1500'er lira para cezası

Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı

Bulutsuzluk Özlemi’nden 'Bedreddin' albümü: “Gücünü Nâzım Hikmet’ten alıyor”

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Kasım 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24