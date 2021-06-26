T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza kamerada

26 Haziran 2021 11:22

İstanbul Beykoz'da dün yol kenarında telefonla konuşarak yürüyen yayanın, kaza yapan otomobil ile park halindeki başka otomobilin arasında kalarak ağır yaralandığı feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında telefonla konuşarak yürüyen bir kişi, çarpışan iki otomobilin arasında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Özgür Sevinç "Sokaktan hızla gelen bir otomobil ve yukarı doğru çıkan bir arabayla çarpıştı. Ara sokaktan hızla geliyor arabalar. Dikkat edilmiyor ve sürekli kazalar oluyor. Yaralının durumu ağır olabilir kafasına sert bir şekilde vurdu, ayağı da kırıktı. Burası bir eğitim kurumu. Öğrenciler, sokaktan geçen vatandaşlar için sokakların kesiştiği yerlere hız tümsekleri konulursa daha iyi olur" dedi.

İstanbul BeykozKavacık MahallesikazaYayanın iki araç arasında kaldığı kaza

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ağustos 2021

Fatsa'da sel suları fındık bahçesini çökertti: "Suları olduğu gibi yola verdiler, eskiden orman vardı suları zapt ediyordu"

Sinop Ayancık'taki sel anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Rize’de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi

Kahramanmaraş'taki yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada

Selin vurduğu Babaçay Köyü'nde yaşanan yıkım görüntülendi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24