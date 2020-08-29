T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler!

Köpekler koruma altına alındı

29 Ağustos 2020 13:57

Batman'ın Kozluk ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından savunmasız iki köpek yavrusunun kulakları kesildi.

Edinilen bilgilere göre Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi Ova Caddesinde kulakları kesilmiş köpek yavrularının ihbarını alan Kozluk Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, ihbarın alındığı bölgeye giderek, orada bulunan 4 köpek yavrusunun olduğunu ve ikisinin kulaklarının kesildiğini tespit etti.

Köpek yavrularını araçlarına alarak Belediye Veteriner Hizmetleri Birimine götüren ekipler, orada yapılan bakım ve tedavinin ardından yavruları ilçe emniyet binasına götürerek koruma altına aldı. 

ETİKETLER

batmankozlukköpek yavuruskulağını kesitler

Diğer Videolar

TikTok dansıyla yaptığı tanıtımı kaldıran doktor, kızı ve gelinine botoks uyguladığı anları paylaşmış

Sağlıkçıların basın açıklamasına müdahale eden polisin, gazeteci Demet Aran'ı gözaltına almak istediği anlar kamerada

Kamboçya ve Vietnam’da sel felaketinde ölü sayısı 52’ye yükseldi

Muharrem İnce: Buzağı ithal, yem ithal, et ithal, ilaç ithal, sonunda başardılar çoban da ithal

HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu

Tayland’da hükumet karşıtı göstericiler sokaklara döküldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Meral Akşener’in grup konuşmasının meydanda yayınlanmasına polis engeli...

Doğu Perinçek: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün parayı kaybetti...

HaberTürk yazarı Par: Akşener’in hamlesine Erdoğan ‘Ben bunu nasıl düşünemedim’...

İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da...

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade...

Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında görülmemiş polemik: Kimin ışığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Meral Akşener’in grup konuşmasının meydanda yayınlanmasına polis engeli...

Doğu Perinçek: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24