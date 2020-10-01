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Yavru köpekleri çuvala koyup sokağa attılar!

Yavru köpekleri bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı

01 Ekim 2020 08:53

Sivas'ın Hafik ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 13 yavru köpek ağzı kapalı çuvala konularak sokağa atıldı. 

Olay, ilçeye merkezi Atatük Caddesinde yaşandı. İlçede yaşayan Osman Gökhan Güven cadde üzerinde yürürken bir veteriner kliniği önündeki çuvalda ses ve hareket olduğunu fark etti. Çuvala yaklaşan Güven, ağzı kapalı çuvalı açtığında içerisinde 13 yavru köpeğin olduğunu gördü. Güven, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Yavru köpeklerden 4 tanesini ilçe sakinleri alarak beslemek için sahiplendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise köpeklerin barınağa yerleştirilmesi için belediyeden yardım istedi. Yavru köpekleri bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. 

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sivasyavru köpekçuvala koyup sokağa attılarHafik ilçesi

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