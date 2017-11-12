Yavru ayıları ballı ekmekle besliyor

Bursa'nın Karadağı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, doğal ortamda yaşayan 4'ü yavru 78 ayı, mevsime uygun kalori içeren özel yiyeceklerle besleniyor. Ayıların ekmek ihtiyacını karşılayan fırın çalışanı 49 yaşındaki Aynur İbil, özellikle yavru ayıları kendi hazırladığı ballı ekmekle besliyor. Barınakta sözleşmeli işçi olarak çalıştığını söyleyen İbil, "Eşim de barınakta görevli. Ayıların bakımıyla ilgileniyor. Ben, sözleşmeli olarak çalışıyorum. Ayılara, ihtiyaç duyulduğu zaman barınakta bulunan fırında tek başıma ekmek hazırlıyorum. Bir gün sade diğer gün meyveli ekmek yapıyorum. Ekmeğin hamur aşamasından, pişmesine ve dağıtımına kadar tek başıma gerçekleştiriyorum. Yavru ayılara ekmek vermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.