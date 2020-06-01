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Yaşlı kadın, toplu taşıma yasağına böyle çözüm buldu

01 Haziran 2020 14:31

Ukrayna’nın Çernovtsi kentinde yaşlı bir kadın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı kısıtlamalar nedeniyle toplu taşımayı kullanamayınca çareyi otobüsün arkasına tutunmakta buldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, yaşlı bir kadının, troleybüsün arkasındaki merdivenlere tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Durumu fark eden troleybüs sürücüsünün ise bir sonraki durakta kadını araçtan indirdiği belirtildi.

Ukrayna genelinde 22 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma seferleri yeniden başlatılırken, Çernovtsi kentinde ise belediye, vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaları sürdürme kararı aldı. Kentte yalnızca bazı görevliler, özel izin kartıyla toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor. Çernovtsi’de bugüne kadar 3 bin 377 yeni tip Koronavirüs vakası kaydedilirken, salgın nedeniyle 144 can kaybı yaşandı.

Ukrayna'da tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 24 bin 12'ye yükselirken, 1 Haziran itibarıyla 718 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şu ana kadar 9 bin 690 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna'da 12 Mart'ta başlayan karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede yeni tip Koronavirüs salgını kısıtlamalarının hafifletilmesi uygulamasında bugünden itibaren üçüncü aşamaya geçildi. 

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