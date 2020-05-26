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Yaşlı çift ile jandarma personellerinin 'bayram harçlığı' diyaloğu: 100 lira vereyim

26 Mayıs 2020 12:43

Elazığ’da 65 yıllık evli Neşet ve Emine Birkent çiftine evinde ziyaret gerçekleştirip bayramını kutlayan jandarma personellerine "Bayram Harçlığı" vermek istemesi gülümsetti. 

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile Ramazan Bayramı’nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın Jandarma Personelleri de Ramazan Bayramı kapsamında yaşları ilerlediği için çok fazla dışarı çıkamayan 65 yıllık evli Neşet ve Emine Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etti. Jandarma personelleri, 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan ancak yalnız yaşamak zorunda kalan çiftin bayramını kutladı.

Neşet dede ile Emine nine, kendilerine gül ve çikolata getiren kadın jandarma personeline bayram harçlığı vermek istemesi de gülümsetti. 

 

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