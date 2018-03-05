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Yaşar Okuyan: Helal olsun Saadet Partisi'ne, dimdik duruyor

05 Mart 2018 15:25

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Okuyan, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile 12 Eylül darbesinden sonra cezaevi arkadaşı olduğunu söyleyerek, Saadet'in Cumhur İttifakı'na girmemesini, "Helal olsun Temel Karamollaoğlu'na. Helal olsun Saadet Partisi'ne. Dimdik duruyor" diyerek yorumladı. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan eski Çalışma Bakanı, Vatan Partili Yaşar Okuyan, son günlerin en dikkat çeken siyasetçilerinden biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Temel Karamollaoğlu ile 40 yıldır arkadaş olduğunu söyleyen Okuyan, 12 Eylül'den sonra Karamollaoğlu ile cezaevi arkadaşlığı yaptığını hatırlattı. "Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanı olduğu Saadet Partisi şuanda en memleketin hayrına en doğru işleri yapıyor. Allah razı olsun" diyen Okuyan, Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra ittifaka gireceği endişesini taşıdığını ancak Karamollaoğlu'dan gelen açıklamalar üzerine ağladığını söyledi. "Ağlattı beni o tavrı. Helal olsun Temel Karamollaoğlu'na. Helal olsun Saadet Partisi'ne. Dimdik duruyor. Allah razı olsun" diyen Okuyan, "Önümüzdeki seçimin en kilit partisi Saadet Partisi" şeklinde konuştu.

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