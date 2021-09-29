Yaşar Hacısalihoğlu ve Ersan Şen arasında tartışma: Her b.ktan anlayacaksın öyle mi?

Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu Ersan Şen arasında Türkiye'nin Suriye politikası tartışılırken tartışma çıktı.

Hacısalihoğlu, "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" diye bağırdı. Ersan Şen, "Senin ömrün nedir be" diye yanıt verdi.

Konukları sakinleştirmeye çalışan Par, bu sözler üzerine "Olamaz böyle bir şey RTÜK'ten ceza yiyeceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.