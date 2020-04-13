Yasağa takılan genç müzisyen Koronavirüs'e şarkı besteledi: 'Yarasa, yılan yandım Allah, önce hemşireleri hatırla'

Bursa'da 20 yaş altı olduğu için evinden dışarıya çıkamayan liseli genç, yeni tip Koronavirüs için şarkı besteleyip komşularına konser verdi. Kapısının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gence komşuları balkonlardan ve pencerelerden eşlik etti.

Hamitler mahallesinde ikamet eden lise 3. sınıf öğrencisi Murat Gülşen tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs'e yakalanan hastalara bestelediği şarkı ile destek oldu.

20 yaşından küçük olduğu için dışarıya çıkamayan Gülşen evinin kapısında mahalledeki komşularına mini konser verdi. Genç müzisyen "korana virüs dünyayı etkiliyor. Bende destek olmak için 2 günde bu şarkıyı besteleyip komşularımızın morali yükselsin diye seslendirdim" dedi.

Şarkıda, 'Koronayı yendim Allah, maskeyi taktım burnuma; yarasa, yılan yandım Allah önce hemşireleri hatırla' sözleri yer alıyor.