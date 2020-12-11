Yasağa rağmen yapılan düğüne polis baskını; 78 bin 750 lira ceza kesildi, gelin ağladı

Bursa'da polis ekipleri, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan düğüne baskın düzenledi. Baskında aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 25 kişiye, 3 bin 150’şer liradan 78 bin 750 lira ceza kesildi. Bu sırada gelin, gözyaşlarına boğuldu.

Ceza kesen polis ekipleri ile düğün sahipleri arasında '30 kişilik katılım kuralı' tartışması yaşandı. Düğün sahipleri organizasyonun kurallara uygun olduğunu savunurken polis ekipleri ise kuralın nikahlar için geçerli olduğunu hatırlattı.