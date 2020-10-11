Yarışmaya damga vurdu; Bakan'dan tebrik geldi: Senin gibi gençler oldukça...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hikmet Karakurt, 125 bin liralık soruya doğru cevap vererek sosyal medya gündemine oturdu. Karakurt, gelecek programda 2 soru daha bilirse 1 milyonluk ödülün sahibi olacak. Hikmet'in başarısını tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Senin gibi gençler oldukça umudumuz baki kalacak" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın dün yayınlanan bölümündeki yarışmacılardan biri Hikmet Karakurt oldu. 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medya gündeminde yer aldı.

Haberler.com'da yer alan habere göre, 8 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki ''1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' sorusuna doğru yanıt verdi.

250 bin liralık soruya geçen Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak.

Kardeşlerinin eğitim masrafını karşılayacak

Annesi Halime Karakurt ile programa katılan üniversite öğrencisi Hikmet Karakurt kazanacağı ödül ile kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.

"Umudumuz baki kalacak"

Hikmet'in başarısı Gençli ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Twitter hesabından, "Bravo Hikmet! Azim, sebat ve tevazu. Senin gibi gençler oldukça umudumuz baki kalacak" diye yazdı.