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Yarışmadan 125 bin lira kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu mu?

Karakurt, kardeşi Halil'e verdiği tablet sözünü yerine getirdi

26 Ekim 2020 13:10

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 125 bin lira kazanan Hikmet Karakurt, kardeşi Halil'e verdiği tablet sözünü yerine getirdi.

Sabah'tan Mehmet Yıldırım'ın haberine göre, verdiği sözü tuttuktan sonra konuşan Karakurt, "Evimizde daha önce internet yoktu, bilgisayar yoktu. Çok şükür yarışma sayesinde bunlara kavuştuk. Kardeşime tablet de aldım. Bundan sonra kardeşlerimle birlikte hepimiz evde ders çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Karakurt, şu ifadeleri kullandı:

"Buna ailece çok sevindik. Çünkü kardeşlerimi okutmak istiyorum, onlara söz verdim, okuyup hayatlarını kurtarsınlar. Bizler tarım işçisiyiz. Daha önce bize kimse sahip çıkmadı. Yarışma sonrası herkes bize yardım etmeye başladı. Yarışma hayatımızı değiştirdi."

Aldığı hediye için çok mutlu olan Halil ise "Bundan böyle derslerimi tabletle yapacağım için çok mutluyum. Hayalim iyi bir üniversitede okumak" dedi.

İki hafta önce Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hikmet Karakurt, kazandığı parayla kardeşi Halil'e tablet alma sözü vermişti. Hikmet, önceki gün 13 yaşındaki kardeşi Halil'e tablet hediye ederek sözünü tutmuş oldu. 

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Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu

 

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