T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yarı çıplak baklavacının görüntüleri tepki çekti

07 Kasım 2021 15:23

İmalathanelerdeki tepki çeken skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'da yarı çıplak halde çalışan bir baklavacının görüntüleri ortaya çıktı.  

Süt banyosu, dönerle dans gibi gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'da bir baklavacıda kaydedilen görüntülerde çalışanların hijyen kurallarına uymadığı hatta birinin yarı çıplak olduğu görülüyor. Üstelik çıplak baklavacı, yufkaları tepsiye sermeden önceden elini ağzına götürüp parmaklarını da ıslatıyor.

Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. 

yarı çıplak baklavacıbaklavaadıyaman

Diğer Videolar

Sokak röportajında söyledikleriyle gündem olan vatandaş: Sattırmıyorlar liflerimi bile; beni susturuyorlar ama ben susmadım

Komşusunun kapısı önüne kimyasal madde ve çiğ yumurta attı

Engelli çocuğa baba şiddeti; vatandaşlar karakola giderek şikâyetçi oldu

Gazeteci Aytunç Erkin sokak röportajında gündem olan vatandaşla konuştu; "Var olasın Muhalif Teyze"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Aralık 2021

Zam iptal edildi, fiyat farkını müşterilere iade etti; "Esnaflığa bakış felsefem her şey para değil"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24