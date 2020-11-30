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Yargıtay’a atanan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan Ankara’ya uğurlandı

30 Kasım 2020 11:25

HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, adliye personeline veda etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay’a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Adalet Sarayı personeline veda etti. Adliyenin protokol kapısında düzenlenen veda programına hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı. Adliye personeline veda eden Fidan’a Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak çiçek takdim etti.

Adliye çalışanlarının duygulandığı programın ardından aracına binen Fidan, Ankara’ya uğurlandı.

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