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Yardımına kepçe ile muhtar yetişti

Muhtar suya girdi ve otomobili su kanalından çıkardı

23 Ağustos 2020 17:44

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, sulama kanalına düştü. Otomobil içerisinden yara almadan kurtulan sürücünün yardımına mahalle muhtarı yetişti. Muhtar suya girdi ve otomobili su kanalından çıkardığı sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün sabah Kocayaka Mahallesi'nde yaşandı. Hüseyin Koçak, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini çakıllı toprak yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Koçak, son anda araçtan çıkıp kurtuldu. Ardından otomobilin üzerine çıkıp yardım beklemeye başladı.

Bu sırada bölgeden geçen Kocayaka Mahalle Muhtarı Hasan Koç, otomobilin üzerinde yardım bekleyen Koçak'ı fark etti. Koç, yanındaki bir kişi ile genci kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma anları bu sırada gelen çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Muhtar Koç, Sulama Birliği'ne ait ekskavatör yardımıyla kurtarma çalışması başlattı. Önce ekskavatör kanalın yanına getirildi. Ekskavatörün kepçesine binerek otomobilin bulunduğu yere ulaşan Muhtar Koç, önce yardım bekleyen Koçak'ı kurtarıp karaya çıkardı. Ardından ayrı şekilde otomobilin yanına giden Muhtar Koç, bu defa zincirle bağladığı otomobilin kanaldan çıkartılmasını sağladı. Muhtar Koç, mahalleli tarafından alkışlandı.

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