Yardım kolilerinin cenaze hizmet aracından AKP ilçe başkanlığına taşındığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yardım kolileri ile dolu bir cenaze hizmet aracının AKP Çayırova İlçe Başkanlığı önünde boşaltıldığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

Twitter'da yayınlanan görüntülerde üzerindeki üniformalardan Vefa Sosyal Destek Grubu olduğu anlaşılan kişilerin cenaze hizmet aracından aldıkları yardım kolilerini AKP İlçe Başkanlığına taşıdığı görülüyor. Yardım kolilerinin neden cenaze hizmet aracıyla taşındığı veya AKP ilçe başkanlığına götürüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.