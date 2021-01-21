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Yaptığı kardan adamı saldırıya uğrayan adam konuştu: "Gücü kardan adama yetmiş"

21 Ocak 2021 17:41

Zonguldak’ta kimliği belirsiz bir kişinin yumruklarının hedefi haline gelen kardan adamı yapan Murat Karadeniz yaşanan olayın ardından “Gücü kardan adama yetmiş. Artık ne derdi varsa kardan adamla bilemiyorum” dedi.

Zonguldak’ta bir vatandaş yaklaşık 2 metre boyundaki kardan adama tekme tokat atarak devirmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişinin kardan adama saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan Murat Karadeniz, yaşanan olayla ilgili İHA’ya konuştu. Bunu yapan şahsın gücünün kardan adama yettiğini belirten Karadeniz, “Zonguldakımız bizim her dönem böyle kar yağışı alan bir bölge olmadığı için 5- 6 yılda bir böyle kuvvetli bir yağış oluyor. Biz her kar yağışında büyük bir kar adam yapıyoruz. Yüzlerce insan gelip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Çocuklar gelip oynuyor. Kardan adamı yaptığımı gecenin sabahında geldiğimde baktım kardan adamın bir tarafı parçalanmış. Aynı zamanda ben caminin dernek başkanıyım. Kameradan baktığımda bir vatandaşın kardan adam üzerinde güç demesi yaptığını gördüm. Gücü kardan adama yetmiş. Artık ne derdi varsa kardan adamla bilemiyorum. O anı sosyal medya hesabımda paylaştım. Vatandaşlar kardan adamı yumruklayan vatandaşı çok eleştirdiler. Yaptığının çok ayıp olduğunu belirten paylaşımlarda bulundular” şeklinde konuştu.

(İHA)

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