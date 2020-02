Yapay zekaya göre 2018'in moda trendi: Nefret!

Ayakkabı markası Bianco'nun yapay zeka robotuna göre 2018'in öne çıkan moda trendi, herkesten ve her şeyden nefret etmek! Pek çok farklı ülkede mağazası bulunan Danimarkalı ayakkabı markası Bianco, “Hate is so 2018” kampanyasını & Co ile birlikte hazırlandı. Reklam filminde bir yapay zekaya bu yılın trendinin ne olduğu soruluyor ve robot “Nefret” olarak cevap veriyor. İnsanların farklı görüşten, dinden, ırktan olan insanlardan, aşktan, internetteki yorumlardan, farklı renklerden, rakip takımlardan, ülkelerden, kadınlardan, erkeklerden, çocuklardan, kendilerinden, vücutlarından, güzellikten, zenginlerden ve daha pek çok şeyden nefret ettiğini söylüyor. Kendisinin gelecek olduğunu belirten yapay zeka, gelecekten ve izledikleri videodan da nefret etmelerini hatırlatmayı da ihmal etmiyor.