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Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen Jet-ski için soruşturma

07 Ağustos 2021 11:58

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için denizden su alan söndürme uçağının önüne bu sırada bir jet ski geçmişti. Çalışmalara engel olduğu ileri sürülen jet ski ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Muğlamilasbodrumçağı engelleyen Jet-skisoruşturma

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