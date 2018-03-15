Yangın tüpünün pimi çıktı, minibüsten atlayan 3 öğrenci yaralandı

Karaman'da bir okul servisinin bagajında bulunan yangın tüpünün pimi çıkıp, içindeki maddenin etrafa saçılması üzerine panikle minibüsten atlayan 3 öğrenci yere düşmesi sonucu yaralandı. Olay, dün Karaman merkeze bağlı Bucakışla köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre Ülfet Eroğlu, yönetimindeki 70 AB 667 plakalı okul servisiyle taşımalı eğitim sistemindeki Aşağı Akın ve İhsaniye köylerinden aldığı yaklaşık 10 öğrenciyi, Bucakışla İlkokulu'na götürdüğü sırada, bagaj kısmında bulunan yangın tüfünün pimi yerinden çıktı. Yüksek sesle açılan yangın tüpünün içerisindeki madde, servisin içine yayıldı. Bunun üzerine sürücü Eroğlu aracı durdurup kapıyı açtı. Öğrencilerde panikle minibüsten atladı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen öğrenciler Mehmet Ali C., Muzaffer Y. ve Fadime Nur Y., hafif şekilde vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 3 öğrenci çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.