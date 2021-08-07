Yangın söndürme görevlileri ile tartışan Yusuf Güney olay anının görüntülerini paylaştı

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, önceki akşam Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartıştı.

Şarkıcı, tartışma esnasında arabadaki ruhsatlı silahıyla havaya ateş açtı. İfade verdikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güney, ilk açıklamasında orman görevlilerinin kendilerine sopalarla saldırdığını söyledi. Güney, yeni açıklamalar yaparak çektiği videolarla yaşanan olayı anlattı.

Peş peşe videoları paylaşan Yusuf Güney, paylaşımına da şunları yazdı:

"Yaklaşık 10-15 dönümlük bir ağaçlık alanı ellerimizle söndürmüştük sadece 5 dakikalarını alacak bir zaman zarfında kalan yeri söndürmeleri için rica ettim. Yalvardım iki tane tanker olmasına rağmen söndürmediler dönüp bana 'O elinizdeki tüplerle orayı söndürebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Salak mısınız?

Bırakın biz orayı gözden çıkardık zaten yanmış diğer taraflar orası da yansın' diyen bu ahlaksızların yüzlerini unutmayın. Bu tepkiyi verdim diye 10 kişi ellerine sopa alarak beni ve arkadaşımı darp ettiler. Canımızı kurtarmak için arabama koştum arabanın tüm kapılarını açıp sopalarla bize vurmaya devam ettiler."

Arkadaşımı yerde tekmelerlerken o anda bile hiçbir tehlike arz etmeden taşıma ruhsatlı silahımla havaya iki el ateş ettim. Nefsi müdafaa hakkımı kullanarak soruyorum size ormanın içinde 10 kişi size sopalarla saldırsa ne tepki verirdiniz?

Silahımı yanıma aldım evet ne yapsaydım dağ bayır ormanları kundaklayan terörist dolu hayatımda ilk defa yanımda taşıma gereksinimi duydum ve başıma bu geldi. Adamlar göz göre göre yansın diye bıraktılar koskoca yeşil ağaçlık alanı sonuna kadar hukuki yollardan hakkımı arayacağım bunlar gibi ahlaksızları devletin kurumlarında istemiyoruz."